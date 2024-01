Konzert am Sonntag Beethoven, stürmisch und wehmütig in der Weimarer Notenbank

Weimar Pianist spielt drei Sonaten des Komponisten und führt damit seinen Zyklus weiter

Seinen Beethoven-Zyklus setzt Pianist Daniel Heide in der Notenbank fort. Am Sonntag, 7. Januar, spielt er um 17 Uhr die „Sturmsonate“ d-moll op. 31/2, „Les Adieux“ Es-Dur op. 81a und die sehr versonnene, späte Sonate E-Dur op. 109. Karten für 20 Euro, ermäßigt 10 Euro, gibt es in der Tourist-Information Weimar oder an der Abendkasse.