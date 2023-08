Beethovens Spätsommer: Gaswan Zerikly am Klavier in Weimar

Weimar. Das Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar lädt zum Montagskonzert unter dem Titel Beethovens Spätsommer.

Beethovens Spätsommer: Das ist der Titel des Konzerts, das das Sophien- und Hufeland-Klinikum am Montag, 21. August, organisiert hat. Es sind laut Pressemitteilung Patienten, Besucher und auch Mitarbeiter herzlich eingeladen. Um 16.30 Uhr erklingen im Foyer der Klinik-Cafeteria Klavier-Werke von Franz Schubert und Ludwig van Beethoven, gespielt von Gaswan Zerikly.

Künstler aus Syrien spielt Präludium des Verstummens

Der Musiker wird unter anderem Beethovens letzte Sonate Nr. 32, c-Moll spielen. Sie wird von berühmten Pianisten wie Alfred Brendel als „Präludium des Verstummens“ und von Erwin Fischer als „Versinnbildlichung des Diesseits und Jenseits“ bezeichnet. Gaswan Zerikly ist ein arabisch-deutscher Konzertpianist und Klavierprofessor. Er wurde 1954 in Damaskus in Syrien geboren. Als Solist reiste er bereits in 27 Länder. Die Stationen seiner Tätigkeit als Hochschullehrer waren Berlin, Moskau und Weimar. Zudem war er auch schon in Osnabrück, Kairo und Damaskus tätig. In Weimar gründete er seine eigene „Klavierakademie Weimar“.

Der Eintritt zu diesem Montagskonzert ist kostenfrei.