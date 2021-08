„Begegnung Orient & Okzident“ auf Weimars Beethovenplatz

Weimar. Mit der Installation „Begegnung Orient & Okzident“ hebt eine Künstlergruppe am Goethe-Geburtstag die Bedeutung des Goethe-Hafis-Denkmals hervor.

Anlässlich des Goethe-Geburtstages eröffnet eine Künstlergruppe am Samstag, 28. August, 17 Uhr, am Goethe-Hafis-Denkmal am Beethovenplatz die Installation „Begegnung Orient und Okzident“. Bei der Aktion werde das Denkmal verhüllt, teilt Fabian Rabsch mit, der das Denkmal mit Ernst Thevis gestaltet hat. Die temporäre Verhüllung endet am 12. Oktober, dem Hafis-Gedenktag. Das Denkmal wurde im Jahr 2000 zum Internationalen Jahr des Dialoges der Kultur eingeweiht.