Begeisternder Zwei-Stunden-Film der Weimarer Rallye-Truppe

Ein Zwei-Stunden-Film, der immer kurzweilig blieb: Mit dieser Abschlusspräsentation ihres Sommer-Abenteuers namens „Baltic Sea Circle“ begeisterten am Samstagnachmittag Jens Schlöffel, Jens Schindler und Kai Müller dutzende Besucher im Forum Seebach in der Tiefurter Allee. Die beiden Weimarer und der in Bayern lebende Apoldaer Schindler sind langjährige Freunde und wagten sich im Sommer unter dem Team-Namen „Irgendwas ist immer“ auf eine Rallye über 16 Tage durch zehn Länder, 7500 Kilometer, einmal rund um die Ostsee herum.

Beim „Baltic Sea Circle“, ausgeschrieben von einer deutschen Firma namens „Superlative Adventure Club“, geht es neben dem Erlebnis auch darum, Gutes zu tun: Jedes Team muss mindestens 750 Euro Spenden sammeln und an einen wohltätigen Zweck übergeben. „Irgendwas ist immer“ überbot dieses Ziel bei weitem. 500 Euro für das Kinderhaus sind bereits übergeben, 3820 Euro sollte gestern das Projekt „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes Jena bekommen. Auf dessen Geschäftsstellenleiterin Inka Frisch warteten die Abenteurer am Samstag allerdings vergebens. „Wir finden eine andere Gelegenheit zur Scheckübergabe“, nahm es Jens Schlöffel gelassen. Er und Kai Müller hatten noch bis in die Nacht zuvor am Film gefeilt, den Schlöffel mit viel trockenem Humor live über das Saalmikrofon kommentierte. Die Bandbreite reichte von beeindruckenden Landschaftsaufnahmen per mitgeführter Kamera-Drohne, etwa von den norwegischen Lofoten-Inseln, bis hin zu Schabernack-Fotoserien mit Maskottchen „Wünschi“. Den großen Plüschbär bekamen sie vor der Rallye vom ASB, er saß die komplette Tour als „vierter Mann“ im Auto. Am Ende wollte das Team ihn versteigern und entschied sich dann, selbst mitzubieten – für 500 Euro blieb der Bär bei ihnen. Fünftes Teammitglied war übrigens Schlöffels Frau Susann, die während der Tour alles Organisatorische in der Heimat erledigte, unter anderem das Füttern der sozialen Netzwerke. Das Gefährt des Teams war übrigens im Innenhof des Seebach-Geländes zu bewundern: Opel Frontera, Baujahr 1992, gekauft für 1500 Euro und mit Unterstützung des Autohauses Schinner, wo Schlöffel und Müller arbeiten, mit noch einmal derselben Summe grundüberholt. Beim „Baltic Sea Circle“ müssen Autos mindestens 20 Jahre alt sein, Navigationstechnik ist verboten. Als Andenken trägt der Opel eine Benzinpumpe als „Kühlerfigur“: Der Defekt dieses Teils kostete das Trio am Polarkreis in Russland etliche Stunden und viele Nerven. Letztlich kauften sie eine Lada-Pumpe und bauten sie selbst ein – sie verrichtet immer noch solide ihren Dienst. Die Thüringer erfüllten alle Aufgaben, für die es im „Roadbook“ Punkte gab. Sie ließen sich unterwegs auf einem schwedischen Autofriedhof im angeblich ersten Tourbus von Abba fotografieren, lernten die Vorzüge des dort produzierten Mückensprays kennen und stellten später fest, dass Rentierfleisch ihnen nicht schmeckt. Kai ging bei acht Grad Wassertemperatur Eisbaden, aber am Ende reichte es nicht für einen Platz unter den drei Punktbesten. Dennoch hat „Irgendwas ist immer“ Blut geleckt: Für 2021 ist der „Balkan-Express“, eine ähnliche Tour hinunter nach Südosteuropa, auf dem Programm.