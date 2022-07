Beginn der neunten Bach-Bienale

Die Stadtkirche St. Peter und Paul in Weimar.

Weimar. Unter dem Thema „Bachs mal Selbst/Improvisation+Competition“ findet in diesem Jahr die neunte Bach-Biennale in Weimar statt. Das Eröffnungskonzert erklingt in der Herderkirche

In diesem Jahr findet die neunte Bach-Biennale unter dem Thema „Bachs mal Selbst/Improvisation+Competition“ statt. Damit richtet sich die Veranstaltung neu aus und denkt die „Muttersprache der Musik“, die Improvisation und das Ungeplante erstmals als Teil des Programms mit. Das Eröffnungskonzert mit Mitgliedern des Scroll Ensembles und Anaïs Chen erklingt am Donnerstag, 7. Juli, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche St. Peter und Paul.

Am darauffolgenden Freitag, 8. Juli, um 15 Uhr startet die Kinder-Bach-Biennale ebenfalls in der Herdekirche mit einem Kinder- und Familienkonzert. Dabei können bereits die Jüngsten die Musik als Experiment begreifen und erleben. Künftig soll die Bach-Biennale nicht mehr nur alle zwei Jahre, sondern jedes Jahr in Weimar stattfinden. Das klassische Festival und „Improvisation+Competition“ werden sich dabei abwechseln.