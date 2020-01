Baumschnitt und Baumfällungen sowie das Verlegen eines Stromanschlusses sorgen in den kommenden Wochen in Weimar für Verkehrsbehinderungen.

Behinderungen durch Baumschnitt und Stromanschluss

Baumschnitt und Fällarbeiten führen in den kommenden Wochen auf verschiedenen Straßen in Weimar zu Verkehrsbehinderungen. Betroffen sind von Montag, dem 20. Januar, bis voraussichtlich zum 31. Januar nach Angaben der Stadtverwaltung die B7 am Lindenberg entlang des Webichts zwischen Am Waldschlößchen und Ortsausgang Richtung Jena, ferner die Ettersburger Straße zwischen Umgehung und Ettersbergsiedlung, außerdem die Blutstraße zur Gedenkstätte Buchenwald und die Tiefurter Allee zwischen Ortsausgang Weimar und Tiefurt. Die Behinderungen seien nur kurzzeitig. Vor Ort werde eine Baustellenampel aufgestellt.

Eine Vollsperrung wird zudem am Montag bis voraussichtlich 3. Februar in Höhe der Hohlen Gasse 3b in Oberweimar eingerichtet. Dort wird ein Strom-Hausanschluss gelegt.