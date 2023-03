Bei einem besonderen Konzert in Weimar erzeugt Musik Bilder im Kopf

Weimar. Der von Geburt an blinde Musiker Aaron Christopher Hoffmann (18) stellt am 10. März in der Galerie „unartig“ sein Programm „Bilder für die Ohren“ vor.

Unter dem Motto „Bilder hören statt sehen“ spielt der von Geburt an blinde Musiker Aaron Christopher Hoffmann (18) sein Programm „Bilder für die Ohren“ am Freitag, 10. März, ab 19 Uhr in der Galerie „unartig“ (Windischenstr. 15). Mit Elementen aus vielen Epochen und Stilrichtungen präsentiert er seine Welt voller Musik, die Bilder im Kopf erzeugt.

Der klassische Pianist spielt ebenso Jazz, Klassiker aus Pop und Rock sowie Filmmusiken. Bereits früh wurde Aaron Christopher durch ein Programm der Musikhochschule gefördert. Im Vorjahr nahm er als erster blinder Musiker an einem Masterkurs Junior teil. Dazu waren aus ganz Deutschland junge musikalische Talente eingeladen. Das gab ihm noch mal einen besonderen Schub in seiner Entwicklung.