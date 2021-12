Bei Wind und Wetter in den Weimarer Parkanlagen im Einsatz

Er kennt sich bestens aus in den Parkanlagen der Klassik Stiftung: Gartentechniker Peter Dahnke ist seit 31 Jahren in der Abteilung Gärten beschäftigt. Zum Jahresende geht er in den Ruhestand.

Sie sorgen dafür, dass in den Parkanlagen der Klassik-Stiftung Weimar alles tipptop gepflegt ist. Doch im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die Gärtner, Gartenfachleute und ihre Helfer selten. Winterzeit bedeutet für sie keineswegs Ruhezeit. Auch jetzt sind sie im Einsatz, zum Beispiel beim Laub rechen. Einer von ihnen ist Peter Dahnke. Seit 31 Jahren arbeitet der gebürtig aus Falkensee bei Potsdam stammende 66-Jährige in der Abteilung Gärten der Klassik-Stiftung Weimar.

An der Humboldt-Universität Berlin hatte er Landwirtschaft, Fachrichtung Pflanzenproduktion studiert. Als sein Vater, ein Literaturwissenschaftler, 1985 zur NFG, den Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur (heute: Klassik-Stiftung Weimar), nach Weimar wechselte, folgte Peter Dahnke der Familie. Bis 1990 arbeitete der diplomierte Landwirt in der LPG Großschwabhausen. Er war einer der ersten, der nach der Wende entlassen wurde.

Tägliche Arbeit an der frischen Luft

Als der damalige Gartendirektor der Klassik Stiftung, Jürgen Jäger, einen Mitarbeiter für die Parkanlagen suchte, bewarb sich Peter Dahnke und wurde genommen. „Mein Glück“, sagt er rückblickend. „Es hat Spaß gemacht.“ Nach und nach seien ihm immer mehr Arbeiten anvertraut worden. Als Gartentechniker war er gefragt und konnte sein Wissen bei Pflegearbeiten einbringen. „Wer offenen Auges durch den Park geht, dem fällt auf, was noch gemacht werden könne“, sagt er. Im Frühling, Sommer und Herbst sind alle Arbeitskräfte in die Pflegearbeiten eingebunden. Achteinhalb Stunden wird im Sommerhalbjahr gearbeitet, von 6.30 Uhr an, im Winter siebeneinhalb Stunden.

Eigentlich hätte Peter Dahnke bereits zum 1. Oktober in Rente gehen können, er wählte die Flexi-Rente, und geht zum Jahresende. „Ich habe leidenschaftlich gern Landwirtschaft gemacht“, sagt er, „und ebenso leidenschaftlich gern in den Parks gearbeitet“. Insofern gehe er mit Wehmut. Jeden Tag konnte er an der frischen Luft arbeiten. Homeoffice gab es für ihn nicht. Auf der anderen Seite freue er sich. Denn Peter Dahnke, seine Kollegen und Kolleginnen mussten sich durch den zunehmenden Vandalismus in den Parkanlagen oftmals mit Dingen beschäftigen, „die gar nicht so in unsere Arbeit passen“. Demolierte und beschmierte Bänke, herumliegender Müll, umgerissene Absperrungen, zerstörte Neuanpflanzungen, Trampelpfade. Das habe „ganz extrem zugenommen“, vergleicht Peter Dahnke. „Für unsere eigene Arbeit ist das ein Schlag ins Gesicht“. Was hat Peter Dahnke sich für seinen Ruhestand vorgenommen? Für den eigenen Garten bleibt mehr Zeit. Auch möchte er wieder mehr Fahrrad fahren. „Das Leben ist so vielfältig.“