Beim Bauen scheiden sich die Geister

Das Thema Bauen trieb die Besucher der Einwohnerversammlung in Schöndorf am Mittwochabend besonders um. Beifall gab es dafür, dass der grundhafte Ausbau der Dorf- und Wohlsborner Straße Mitte des Jahres fertig werden könnte, wenn es keinen Wintereinbruch mehr gibt. Die Schöndorfer teilten auch die Meinung von Bürgermeister Ralf Kirsten, dass der Leitungsbau auf der Bundesstraße trotz der damit verbundenen Behinderung zügig gelaufen sei.

Kritischer wurde vereinzelt der Kanalbau zur besseren Entwässerung der Siedlung an sich gesehen. Die langgehegte Forderung von Anwohnern, deren Keller bei Starkregen wegen der hydraulischen Überlastung ständig vollaufen, ist nicht allen Recht. Denn sie ist mit Anschlussarbeiten auf den Privatgeländen und daher mit Kosten verbunden.

Im nächsten Abschnitt nimmt der Abwasserbereich des Kommunalservices das Gebiet zwischen Rosa-Luxemburg-Platz und Max-Reichpietsch-Straße in Angriff, sagte die Abteilungsleiterin Technik, Christina Ewald. Zuvor werde auf jedem Grundstück recherchiert, wo der Anschluss für das neue Trennsystem erfolgen könne. Wegen der sehr kleinen Grundstücke werde das Regenwasser von den rückwärtigen Dachrinnen hinter den Häusern im Schmutzwasser-Kanal landen, weil das „technologisch gar nicht anders möglich ist“. Generell aber soll das neue Trennsystem dafür sorgen, dass Oberflächenwasser nicht unnütz in der Kläranlage landet, weil dies die Kosten nach oben treibe, erinnerte Ralf Kirsten.

Gut aufgenommen wurde seine Zusage, eine Anregung aus der Runde mitzunehmen: Die vom Kanalbau Betroffenen wünschen sich, dass die privaten Leistungen mit in die öffentliche Ausschreibung aufgenommen werden. Sie hoffen, so bei den Baufirmen einen besseren Preis erzielen zu können. Diese Arbeiten können laut Ewald erst nach dem öffentlichen Bauen angefangen werden, also beim nächsten Abschnitt nach dem Frühjahr 2021.

Beim Thema Falschparken kündigte der Bürgermeister, selbst Schöndorfer und am Mittwoch von vielen für die Leitung des Treffens gelobt, Veränderungen an: Der Ordnungsdienst sei so umstrukturiert worden, dass es künftig auch abends Knöllchen gebe. Zudem habe die Stadt die Polizei gebeten, das Zuparken von Feuerwehrzufahrten zu unterbinden.

Beim Blitzen hat die Stadt im Vorjahr ordentlich zugeschlagen: An den stationären Säulen wurden stadtauswärts 681 Temposünder erwischt, stadteinwärts sogar 2231. Der Panzerblitzer schlug Höhe Dorotheenhof und in der Ernst-Busse-Straße 1232 Mal zu, sagte Ralf Kirsten im voll besetzten Saal des Azurit. Dieser wurde wieder kostenlos vom Seniorenzentrum zur bereitgestellt, lobte Ortsteilbürgermeister Willibald Neubert.