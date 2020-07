Zu einem Gefahrguteinsatz mussten die Freiwilligen Feuerwehren Bad Berka und des Ortsteiles Tannroda am späten Dienstagnachmittag ausrücken.

Tannroda. Die Feuerwehr musste am späten Dienstagnachmittag in Tannroda zu einem Einsatz ausrücken, weil eine stark riechende Flüssigkeit aus einem Kanal in die Schwarza floss.

Beißender Geruch: Gefahrguteinsatz im Weimarer Land

Zu einem Gefahrguteinsatz mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bad Berka und des Ortsteiles Tannroda ausrücken. Gegen 17.45 Uhr wurde die Rettungsleitstelle darüber informiert, dass vermutlich Terpentin aus einem Kanal der Mühlgasse in die Schwarza fließt. Umgehend versuchte die Feuerwehr den Kanal abzudichten, sodass die Chemikalien nicht weiter in den Bach laufen. Zudem errichteten sie eine Ölsperre und setzten schwimmendes Bindemittel ein, um das vermutete Terpentin abzubinden.

Immer wieder beißender Geruch in der Luft

Parallel sperrte ein Trupp den Gefahrenbereich ab und öffnete anschließend die Schächte, in denen das Oberflächenwasser entlanggeführt wird. Immer wieder lag der beißende Geruch der Chemikalie in der Luft. Mit Messgeräten ausgerüstet wurden in den Schächten gemessen. Es dauerte nicht lange und die Geräte schlugen Alarm. Es handelte sich nun nachweislich um Terpentin. Weil immer wieder Lachen am Kanalende in der Schwarza auftraten, entschloss man sich zusätzlich Steine und etwas Erdreich vom Einlaufbereich des Kanals abzutragen.

Außerdem warteten die Kameraden auf das Umweltamt, nachdem die ersten Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen waren. Das Amt muss nun entscheiden wie weiter verfahren werden sollte.

Foto: Stefan Eberhardt - medien-partner.net / Stefan Eberhardt

Foto: Stefan Eberhardt

Foto: Stefan Eberhardt

Foto: Stefan Eberhardt



Foto: Stefan Eberhardt

Foto: Stefan Eberhardt

Foto: Stefan Eberhardt

