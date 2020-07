Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beißender Geruch: Großeinsatz in Mehrfamilienhaus – Randalierer ziehen durch Innenstadt

In den frühen Donnerstagmorgenstunden zogen mehrere Jugendliche durch die Weimarer Innenstadt. Dabei verursachten sie laut Polizei nicht nur jede Menge Lärm, sondern beschädigten mindestens einen Werbeaufsteller eines Restaurants. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Gruppe jedoch bereits davon gemacht.

Beißender Geruch – Mehrfamilienhaus evakuiert

Durch die Ausdünstung der Flüssigkeit entstand ein beißender Geruch, der einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Bad Berka auslöste. Nach Angaben der Polizei war eine Flasche mit stark konzentrierter Essigsäure wurde aus bisher ungeklärter Ursache beschädigt worden. Das Mehrfamilienhaus musste evakuiert werden, bis das Haus vollständig durchlüftet wurde. Ein Mann habe durch die Rettungskräfte vor Ort ambulant behandelt werden müssen, so die Polizei.

Fahrräder gestohlen

Erneut haben in Weimar Fahrraddiebe zugeschlagen. Von einem geparkten Audi entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein weißes E-Bike der Marke „Bulls“ im Wert von 3.000 Euro. Der oder die Diebe durchtrennten dabei mehrere Seilschlösser und Halterungen, um an die Beute zu gelangen. So wurde ein zusätzlicher Schaden von etwa 500 Euro verursacht.

Aus einer Kellerbox in der Albert-Kuntz-Straße entwendeten Unbekannte zwei „Cube“-Fahrräder sowie diverse Golfutensilien im Wert von 5.700 Euro. Auch hier werde davon ausgegangen, dass der oder die Diebe in der Nacht zu Mittwoch zuschlugen, so die Polizei. In beiden Fällen gebe es keine Hinweise auf mögliche Täter. Die Polizei Weimar sucht Zeugen, die Angaben zu den Taten oder möglichen Tatverdächtigen machen können.

Auto auf die Gegenfahrbahn geschleudert

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der L1056 am Abzweig nach Sohnstedt. Laut Polizei hatte eine 24-jährige Erfurterin einen vor ihr an der roten Ampel stehenden Mercedes übersehen und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die junge Frau in ihrem Nissan auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß dort frontal in einen entgegenkommenden VW. Die 24-Jährige und der VW-Fahrer wurden leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.