Benefizabend in Weimar: Über 1000 Euro für Live Music Now

„Was möglich ist, wurde gemacht!“ So blicken die Soroptimist Clubs Weimar und Erfurt auf ihren dritten Benefiz-Kinoabend zurück. Das Wetter war den Gästen hold, so dass der Sekt draußen gereicht werden konnte, bevor im Lichthaus rund 60 Gäste zwei Kinosäle füllten. Zur Einstimmung spielte die Klarinettistin und Live-Music-Now-Stipendiatin Tatjana Weller.

Der Verein Live Music Now hatte mehrere Benefiz-Konzerte absagen müssen und so ein Loch von über 2000 Euro in der Stipendiaten-Kasse, erläuterte Jayne Obst, die auch das Vereinskonzept vorstellte. „Daher freuen wir uns ganz besonders, mit dem Kinoabend dieses Problem zur Hälfte gelöst zu haben und somit den jungen Musikernachwuchs zu unterstützen: Trotz halbierter Besucheranzahl und erstmalig zwei angemieteten Sälen kamen an diesem Abend 1162 Euro für Live Music Now Weimar zusammen“, teilten die Serviceclubs in einer Presseinformation mit.