Benefizgala: Service Club Weimar sammelt für Familien in Not

Weimar. Bei der Benefizgala im Weimarer Schießhaus wurde für den guten Zweck gefeiert. Ein fünfstelliger Betrag kam zusammen.

Ein fünfstelliger Betrag ist am Samstag bei der Benefizgala im Schießhaus zusammengekommen. Noch wird der genaue Wert ermittelt, der in den Fonds „Mütter in Not“ fließt. Mit dem Geld sollen Familien unterstützt werden, die in akute Notsituationen geraten sind. Allein 5000 Euro wurden mit einer Tombola gesammelt, wofür alle Lose verkauft werden konnten. Der Service Club Weimar, in dem sich Lions, Rotary, Soroptimist, Inner Wheel und Round Table gemeinsam engagieren, plant bereits die Benefizgala im kommenden Jahr.