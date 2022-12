Benefizkonzert in Tonndorf

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt tritt am Donnerstag in Tonndorf auf.

Zu einem Benefizkonzert gastiert das Luftwaffenmusikkorps Thüringen am Donnerstag, 1. Dezember, ab 19 Uhr in der Tonndorfer Kirche. Der Eintritt ist frei, die Besucher können ihre Spenden am Eingang in einen entsprechenden Stock platzieren. Zusammen mit den 1450 Euro vom Adventskranz-Wochenende zum Auftakt der Vorweihnachtszeit spendet die Gemeinde die Einnahmen je zur Hälfte an das Kinderhospiz Tambach-Dietharz und das Haus Eckstein der Eltern-Initiative Jena.