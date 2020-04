Die Beratungs Hörgeschädigter kann derzeit nur telefonisch oder per E-Mail erfolgen.

Weimar. Die Beratung Hörgeschädigter kann derzeit wegen der Infektionsgefahr durch Covid-19 nur telefonisch oder per E-Mail erfolgen.

Beratung für Hörgeschädigte

Wegen der Coronakrise findet die Beratung Hörgeschädigter in der Kontakt- und Beratungsstelle Weimar mittwochs von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr nur noch telefonisch, per Fax oder E-Mail statt. Die persönliche Beratung im „Haus des Miteinander Hören´s“ in der Bonhoefferstraße 24b entfällt.

Tel. 03643/ 422155; Fax 03643/ 422157; E-Mail: sozialerdienst@ov-weimar.de