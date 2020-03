Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beratung wird telefonisch abgesichert

Die SOS-Erziehungsberatungsstelle in der Coudraystraße 8 berät Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weimar weiterhin. Allerdings werden die gewohnten persönlichen Gespräche mit den Fachkräften durch telefonische oder digitale Angebote ersetzt. „Wir reagieren damit unmittelbar auf die Allgemeinverfügung der Stadt Weimar vom 17. März, nach der der Publikumsverkehr auch in Beratungsstellen ausgesetzt wird“, erläutert Hans Weinhold, der Einrichtungsleiter von SOS-Kinderdorf in Weimar. „Die Erziehungsberatungsstelle bietet ihre Beratungen in gewohnter Weise an. Der einzige Unterschied ist, dass der persönliche Kontakt jetzt telefonisch oder virtuell hergestellt wird.“ Die Anliegen der Ratsuchenden werden telefonisch unter 03643/49344-0 von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr und am Freitag von 11 bis 12 Uhr bearbeitet.