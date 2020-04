Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beratungsstellen für Familien wieder offen

Eigentlich hatte am Montag, 27. April, auch in Weimar die Aktionswoche zum „Tag der gewaltfreien Erziehung“ stattfinden sollen. Wegen der Corona-Krise muss diese leider ausfallen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Von Montag dürfen in Weimar jedoch alle Beratungsstellen unter Einhaltung der geforderten Hygienemaßnahmen wieder ihre Türen für persönliche Gespräche öffnen. Die Angebote der geplanten Aktionswoche werden in das nächste Frühjahr übernommen. Auch aktuell arbeiten die Fachkräfte am Thema „Kinder sind unschlagbar“, um Kinder stark zu machen, damit sie sich selbst behaupten können. In Familienangeboten und der Beratung können Eltern darüber sprechen, wie sie mit Stress und Konflikten im Familienalltag umgehen – für mehr Sicherheit, Freude und Leichtigkeit in der Erziehung.