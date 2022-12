Nach dem Festakt im Kinosaal der Gedenkstätte Buchenwald machten sich die Baumpaten auf an die Marienhöhe.

Bereits 200 Bäume gepflanzt: Pflanzaktion in Buchenwald mit 21 neuen Gehölzen

Weimar. Im Rahmen der 77. Baumpflanzaktion gab es am Mittwochmittag einen Festakt im Kinosaal der Gedenkstätte Buchenwald.

Der mittlerweile zweihundertste Baum im inklusiven Gedenkprojekt „1000 Buchen“ wurde gesetzt. Im Rahmen der 77. Baumpflanzaktion gab es am Mittwochmittag einen Festakt im Kinosaal der Gedenkstätte Buchenwald. Das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda begrüßte viele neue Baumpatinnen und -paten, so ein Sprecher der Lebenshilfe.

Die feierliche Übergabe der Urkunden an die Baumpaten fand aufgrund der Wetterlage erstmalig nicht vor Ort statt. Die 21 gepflanzten Bäume stehen nun auf der Marienhöhe/Herders Ruh in Weimar. Im Anschluss an den Festakt fuhren viele Anwesende aber gemeinsam noch dorthin, um Baum und Gedenkschild zu besuchen.

Infolge der Anschläge im Sommer 2022 habe das Projekt des Lebenshilfe-Werks Weimar/Apolda eine große Welle der Solidarität und der Unterstützungsbereitschaft aus Politik und Gesellschaft erfahren. So konnten seit August mehr als doppelt so viele Bäume neu gepflanzt werden, wie beschädigt worden sind, teilt das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda mit. Zu den Baumpaten am Mittwoch gehören Privatpersonen genauso wie Institutionen, Vereine oder Initiativen aus der ganzen Vielfalt bürgerschaftlicher Demokratiestärkung, darunter die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Auschwitz-Komitee i.d. BRD, die Bündnis-Grünen aus Weimar oder auch der Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks, die Omas gegen Rechts Wetterau, der Fremdenverkehrsverein Weimar, Andreas Günther, Junge Union Thüringen oder der Landesverband der Lebenshilfe Thüringen und seine Mitgliedsorganisationen.

Grußworte von Bodo Ramelow, Katrin Göring-Eckardt und Antje Tillmann

Anlässlich der Baumpflanzaktion am Mittwoch meldet sich auch Bodo Ramelow (Linke) zu Wort: „Jeder Baum ist ein Baum der Erinnerung. Und jeder Baum hat unseren Schutz verdient“, so der Ministerpräsident. „Wir werden die Geschehnisse der Vergangenheit nicht unter den Teppich kehren. Und wir werden die Baumschändungen nicht unbeantwortet lassen. Das ist lebendige Erinnerung: Für jeden geschändeten Baum werden viele neue gepflanzt.“ Auch die Baumpatinnen Katrin Göring-Eckardt und CDU-Bundestagsmitglied Antje Tillmann hielten ein Grußwort.

Jede Baumpflanzung biete, so Ramelow im Vorfeld der Veranstaltung, immer wieder Anlass, sich neu mit der NS-Vergangenheit zu beschäftigten und sich gleichzeitig mit gegenwärtigen Herausforderungen für die demokratische Gesellschaft auseinanderzusetzen. „Denn das Projekt ‚1000 Buchen‘ lebt nicht allein durch unsere Bäume, sondern vor allem durch die vielen Menschen, die sich darin engagieren – Menschen, die sich für eine tolerante, weltoffene und vielfältige Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Rassismus einsetzen.“