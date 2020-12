Bereits 24 positive Corona-Tests im Pflegeheim „Weimarblick“

Mit den weiter ansteigenden Infektionen sind auch die Labore weiterhin an ihren Kapazitätsgrenzen.

Mit 14 Corona-Neuinfektionen in Weimar und 11 im Weimarer Land registrierten die Gesundheitsämter wie zuletzt keine hohen Zugänge zu Wochenbeginn. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Damit waren Montag in der Stadt 195 und im Kreis 170 Personen infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz stieg in Weimar auf 228,43 je 100.000 Einwohner (Vortag: 217,70). Im Weimarer Land lag sie bei 146,3 (145,1). Leicht gesunken ist die Zahl der stationär Behandelten: In Weimar waren es Montag noch 16, im Weimarer Land 5.

Die Ansteckungswege für die Neuinfektionen lagen in Weimar im Arbeits- und im familiären Umfeld. Fünf weitere Fälle wurden dem „Weimarblick“ von Azurit zugeordnet, wo es zuvor bereits 19 Fälle gab. Dort fanden durch den betreuenden Arzt Testungen aller Bewohner und des Pflegepersonals statt. Die Ergebnisse werden Dienstag erwartet.

Am Humboldt-Gymnasium muss eine Klasse aufgrund eines positiven Tests in Quarantäne. Korrigiert wurde die Quarantänemeldung zur Jenaplan-Schule, wo nur zwei Stammgruppen betroffen sind.