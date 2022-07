Berliner Band Dota spielt im Mon Ami in Weimar

Weimar. Die Band Dota aus Berlin ist am 14. Juli zu Gast in Weimars Mon Ami.

Die Berliner Band Dota um die Musikerin Dota Kehr hat ein neues Album veröffentlicht. Wie ihre Platte „Wir rufen dich, Galaktika“ mit feinsinnigen und vielschichten Texten sowie eingängigen Popsongs klingt, erfährt Weimar an diesem Donnerstag, 14. Juli. Dann spielt Dota um 20 Uhr im Mon Ami am Goetheplatz. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information und online für 25,70 Euro (17,70 Euro) sowie an der Abendkasse für 33 bzw. 23 Euro.