Berlstedt meldet Bedarf für die Marktgasse an

Die grundhafte Sanierung der Marktgasse ist das Wunschprojekt, das Berlstedt als Vorschlag für den nächsten Haushalt der Landgemeinde Am Ettersberg einbringt. Darauf verständigten sich die Mitglieder des Ortschaftsrates in ihrer Sitzung am Dienstagabend mit einstimmigem Votum. Daneben hoffen sie auf Geld für ihren Friedhof.