Berlstedt. Der Ortschaftsrat des größten Dorfes der Landgemeinde Am Ettersberg tagt am Mittwochabend.

Berlstedter diskutieren ihren Stellenwert

Eine Diskussion zum Stellenwert ihrer Ortschaft in der Landgemeinde Am Ettersberg wollen die Mitglieder des Berlstedter Ortschaftsrates in ihrer nächsten Sitzung führen. Ortschaftsbürgermeister Bernd Hegner hat die Abgeordneten dazu für Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Auch die Rolle der Berlstedter im Stadtrat der Landgemeinde, der genau zwei Wochen später in Schwerstedt über den Haushalt für das neue Jahr befindet, soll eine Rolle spielen. Zuletzt hatten sich die Berlstedter Stadtratsmitglieder mit ihren Argumenten nicht durchsetzen können, als es um die einheitliche Hundesteuersatzung für die Landgemeinde ging.

Die Sacharbeit kommt im Ortschaftsrat dennoch nicht zu kurz: Das beauftragte Planungsbüro stellt das Projekt zur Sanierung von Gehwegen vor, in das die Berlstedter einen Teil ihrer Gemeindeneugliederungsprämie investieren. Der Rat gibt Empfehlungen zu vier Bauanträgen ab, beschäftigt sich mit dem Wegerecht für zwei Flurstücke und gibt interessierten Bürgern die Möglichkeit, ihre Anfragen loszuwerden.

Mittwoch, 4. März, 19 Uhr in Berlstedt, Hauptstraße 20