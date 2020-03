Berlstedter will mit Mitte fünfzig endlich den Führerschein

53 ehemalige Langzeit-Arbeitslose im Weimarer Land führt ein Programm des Jobcenters namens „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ aktuell zu neuen beruflichen Perspektiven. Allein 30 davon stiegen im Jahr 2019 neu ein. Zwei aus dieser Gruppe verstärken den Bauhof der Landgemeinde Am Ettersberg: Detlef Dettmann absolviert am Standort Berlstedt seit 1. Juni 20 Wochenstunden, Dirk Stenke in Buttelstedt seit 1. Oktober. Alle Beteiligten bewerten das bisher als Erfolg: Den beiden Männern macht die Arbeit Spaß, Bauhof-Leiter Maik Horstmann kann jede fleißige Hand gut gebrauchen. Jobcenter-Geschäftsführer Michael Leiprecht hofft, dass die Investition in die beiden Stellen auch langfristige Wirkung zeigt, und Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß (CDU) tüftelt bereits daran, die entsprechenden finanziellen Weichen zu stellen.

Denn das Programm ist, räumt Leiprecht ein, für das Jobcenter zwar ein „relativ kostenintensives Instrument“. In den ersten beiden Jahren übernimmt es die Lohnkosten zu 100 Prozent, in den drei folgenden zu 90, 80 und 70. Danach aber ist natürlich das Ziel, dass die Betriebe die Geförderten regulär weiterbeschäftigen. Voraussetzung für die Aufnahme in das Programm ist übrigens, dass der Teilnehmer in sechs der letzten sieben Jahre Leistungen über das Jobcenter bezog.

Fest steht: Die beiden Teilhabe-Kräfte im Nordkreis-Bauhof werden dessen demographisches Problem nicht lösen können. „Der Altersdurchschnitt unserer 13 regulären Beschäftigten liegt bei 55 Jahren“, so Horstmann. Exakt dieses Alter hat Detlef Dettmann, und auch Dirk Stenke ist nur drei Jahre jünger.

Der Berlstedter Dettmann ist gelernter Landmaschinenschlosser, las in der Zeitung vom Förderprogramm und ging gezielt auf seinen Jobcenter-Berater zu. Ihn unterstützt das Projekt nun sogar darin, den Führerschein zu bekommen: „In dem Alter, wo man den normalerweise macht, habe ich ihn nicht gebraucht“, sagt er. „Es fuhren ja damals noch Busse überall hin.“ Als Gemeindearbeiter jedoch muss er mit diverser Technik umgehen, und zum Beispiel einen Rasentraktor, der schneller als 8 km/h fahren kann, darf man nur mit Führerschein bewegen. Seit Januar nun lernt Dettmann zweimal pro Woche in der ortsansässigen Fahrschule Felkl für die theoretische Prüfung, und damit er daheim üben kann, stellte eine Mitarbeiterin der Landgemeinde-Verwaltung ihm ihren privaten Laptop zur Verfügung – Dettmann hatte bisher mit der digitalen Welt kaum etwas zu tun.

Dirk Stenke stammt aus Liebstedt, wohnt seit dem vorigen Jahr in Buttelstedt und ist gelernter Zimmermann. Nach einem Arbeitsunfall (Sturz vom Dach) im Jahr 1994, dessen Auswirkungen er heute noch in Rücken, Schultern und Bein spürt, kämpfte er sich zurück ins Berufsleben. Der Holzmarkt in Weimar, für den er arbeitete, ging allerdings vor rund 15 Jahren in die Insolvenz. Jetzt ist er froh, wieder eine Aufgabe zu haben – übrigens unterstützte ihn der Buttelstedter Ortschaftsbürgermeister Tobias Volland bei der Kontaktaufnahme zum Förderprojekt.

Mike Massier, als Bauhof-Vorarbeiter in Berlstedt fast täglich mit Detlef Dettmann unterwegs, lobt seinen Mitstreiter: „Er weiß aus seinem Garten ja schon viel darüber, wie man draußen anpackt. Wir hatten hier schon ganz andere Kräfte, die nach ein paar Tagen plötzlich nicht mehr auftauchen oder sich zwischendurch mal eine Krankschreibung holen.“ Nachdem in den Wintermonaten vor allem Renovierungsarbeiten, Baum- und Strauchschnitt auf dem Plan standen, rücken demnächst vor allem die Grünflächen der Landgemeinde-Dörfer wieder in den Fokus.