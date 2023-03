Berührendes Wochenende

Regionalbischof Tobias Schüfer brachte es am Sonntagnachmittag in der Weimarhalle auf den Punkt: „Man muss Geschichten so erzählen, dass Menschen davon berührt werden.“ Das ist im Journalismus nicht anders als in der Gedenkkultur. Was nützen die akribischst zusammengetragenen und geprüften Fakten, wenn sich deren Leser oder Zuhörer dennoch fragen „Was geht das mich an?“. Was das anbelangt, bot das vergangene Wochenende in Weimar gleich mehrere berührende Momente, die zudem ganz verschiedene Emotionen weckten.

Dass Weimar dem Namen des Buchenwald-Überlebenden Boris Romantschenko in der Ausstellung „Die Zeugen“ ein in der Stadt präsentes Gesicht gab, holte seine Geschichte bereits aus der Anonymität. Die Art, in der Rikola-Gunnar Lüttgenau am Samstag die Todesumstände des Ukrainers schilderte, und die Lieder, die die ukrainische Musikerin Natalia Puschniak dazu anstimmte, gingen zu Herzen.

Ganz anders, aber doch nicht weniger ergreifend, kam am Sonntag das Gedenken an Paul Schneider daher. Mir wird das Wochenende jedenfalls in Erinnerung bleiben.