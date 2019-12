Bescherung auf dem Schulcampus in Niederzimmern

Rund 600 Euro für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz nahm dessen ehrenamtlicher Mitarbeiter Matthias Münch gestern auf dem Schulcampus in Niederzimmern entgegen. Zunächst übergaben die Grundschüler eine Spendenbox, gefüllt überwiegend mit den Erlösen ihrer Aktionen zum Adventsmarkt. Im Anschluss übergab die Schülerfirma der Wartenberg-Regelschule, die immer donnerstags das dortige Schülercafé bewirtschaftet, 300 Euro aus ihren Überschüssen.

Den genauen Betrag der Grundschüler muss Münch erst noch zählen: „265 Euro waren heute Morgen drin, aber ein paar Kollegen haben noch was dazu gesteckt“, sagte Schulleiterin Marion Wenkel. Rund 60 Euro verdankt die Schule zwei Muttis, die zum Adventsmarkt mit den Kindern gegen einen kleinen Obolus Herzen und Bäumchen aus Lebkuchenteig gebastelt hatten und die Zutaten dafür sponserten. In diesem Raum durften die Kinder auch Lebkuchen-Häuschen basteln, mit Zuckerguss und Süßigkeiten verzieren – ebenfalls für eine kleine Gebühr. Es ist bereits das dritte Mal, dass die Grundschule das Hospiz vor Weihnachten mit einer Spende bedenkt, und die Summe wuchs von Jahr zu Jahr. 2020 fließt übrigens auch der Erlös des Spendenlaufes Ende Juni nach Tambach-Dietharz.

In der Wartenberg-Regelschule gibt es seit fünf Jahren eine Schülerfirma, die an jedem Donnerstag in der dritten und vierten Schulstunde allerlei Spezialitäten zum Frühstück selbst zubereitet und verkauft. Die Einnahmen fließen in den Einkauf der Zutaten, aber es bleibt auch ein Gewinn. Zum Adventsmarkt Ende November, erstmals offiziell gemeinsam von Grund- und Regelschule organisiert, hatte das Schülercafé-Team einen Stand, wo es Plätzchen, selbst gekochte Marmelade, gebrannte Walnüsse und Lavendel-Säckchen zu kaufen gab.

Dass dieses Geld im Hospiz gut aufgehoben ist, wo schwerkranke Kinder und Jugendliche ihre letzten Wochen oder Monate verbringen, zeigte Matthias Münch mit einigen kurzen Erläuterungen. Die Krankenkassen decken rund 40 Prozent der Betriebskosten für das Hospiz, aber rund 1,3 Millionen Euro pro Jahr sind an Spenden notwendig, damit sich das Haus seinen Betreuungsschlüssel oder Extras wie ein Mini-Schwimmbad oder einen Therapiehund leisten kann. Allein von den Thüringer Schulen seien seit 2011 mehr als eine Million Euro Spenden an das Hospiz geflossen.