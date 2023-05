Beschluss über Kranichfelder Leucht-Zeiten

Kranichfeld. Der Stadtrat tagt am Donnerstagabend im Seniorenzentrum am Baumbachhaus.

Unter anderem mit dem diesjährigen Rosenfest beschäftigen sich die Mitglieder des Kranichfelder Stadtrates in ihrer Sitzung am Donnerstag, 25. Mai, ab 19 Uhr im Seniorenzentrum neben dem Baumbachhaus. Der Ablaufplan des Jahreshöhepunktes, der am 23. Juni auf der Niederburg beginnt, wird als Informationsvorlage präsentiert. Wichtigster Beschluss auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil ist eine Änderung der Schaltzeiten für die Straßenbeleuchtung in der Zweiburgenstadt und ihren Ortsteilen. Bürgermeister Jörg Bauer (Initiative „Aktiv für Kranichfeld“) wird zudem über den vorläufigen Jahresabschluss und die Würdigung des diesjährigen Haushaltes der Stadt durch die Kommunalaufsicht im Weimarer Land informieren.