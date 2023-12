Besinnliche Musik zur Dämmerzeit im DNT Weimar

Weimar. Emma Moore und Klara Hornig geben ein Konzert im DNT-Foyer in Weimar.

Passend zur Jahreszeit steht die nächste „Lieblingslieder“-Ausgabe am Mittwoch, 6. Dezember, um 20 Uhr im Foyer des DNT Weimar unter dem besinnlichen Motto „In der Dämmerzeit“. Sopranistin Emma Moore und Klara Hornig am Klavier führen mit Liedern von Richard Strauss, Hugo Wolf, Erich Wolfgang Korngold und George Gershwin in den dämmrigen Winter und lenken die Aufmerksamkeit des Publikums hin zu erwärmender Musik.

Die australische Sopranistin Emma Moore ist am DNT bekannt für die Stimme der Delilah im Musikdrama „Samson“. Mit Klara Hornig zusammen hat sie die Platte „Volupte“ aufgenommen – ein Titel, unter dem beide bereits im DNT-Foyer zu hören waren. Dafür sind noch Karten erhältlich.