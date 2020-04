Weimar. Die Schulbuchreihe für Musikunterricht von Gero Schmidt-Oberländer, Professor an der Liszt-Hochschule Weimar, erhielt eine weitere Auszeichnung.

Best Edition: Vierter Preis für „MusiX“

Bereits seit zehn Jahren gibt der Weimarer Professor für Schulpraktisches Klavierspiel, Gero Schmidt-Oberländer, eine Schulbuchreihe für modernen Musikunterricht heraus. Nun ist die neueste Veröffentlichung der „MusiX“-Reihe mit dem Preis des deutschen Musikverlegerverbandes „Best Edition“ ausgezeichnet worden. Das ist die inzwischen vierte Prämierung der Musikbuchreihe nach 2012, 2013 und 2016, die Schmidt-Oberländer gemeinsam mit Markus Detterbeck herausgibt. Alle Bände sind im Helbling-Verlag (Esslingen) erschienen. Die „MusiX“-Reihe unternimmt den Versuch, das Konzept des „Aufbauenden Musikunterrichts“ in zeitgemäße Bücher für den Musikunterricht zu gießen. „Dieses Konzept erzielte eine enorme Wirkung in der musikpädagogischen Landschaft“, erklärt Schmidt-Oberländer. „Es war Vorbild für verschiedene deutsche Lehrpläne sowie den österreichischen Bildungsplan und ist weiter im musikpädagogischen Diskurs aktuell.“ Das Lernen von Musik müsse vor dem Lernen über Musik stattfinden, zitiert Schmidt-Oberländer den Leitsatz seiner modernen Musikpädagogik, die einen kreativen Zugang zum Musikunterricht in der Schule vermittelt.