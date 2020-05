Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bestattung von Totgeborenen in Weimar

Abschied zu Beginn des Lebens: Sterben Kinder vor, während oder unmittelbar nach der Geburt, bricht für Eltern und Angehörige eine Welt zusammen. Ihnen in ihrem tiefem Schmerz Gelegenheit zu geben, würdig Abschied zu nehmen, ist Anliegen des Sophien- und Hufelandklinikums. So findet am Samstag, 30. Mai, um 9 Uhr auf dem Weimarer Hauptfriedhof die nächste Bestattung der Tot- und Fehlgeborenen in einer kleinen Zeremonie statt.