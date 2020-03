Bestattungswald für Kurstadt einträglich

Lange war das Modell des Bestattungswaldes in Thüringen umstritten. Seit diese letzte Ruhestätte Anfang April 2018 auf dem Bad Berkaer Adelsberg eröffnet wurde, hat sich das Konzept dort augenscheinlich aller Zweifel entledigt.

Bis Ende 2019 wurden im Friedwald 294 Menschen beigesetzt, darunter 28 aus Bad Berka. Insgesamt wurden in dieser Zeit 649 Bäume oder einzelne Urnenplätze an Bäumen vertraglich reserviert. 589 solcher Verträge schlossen Thüringer ab, davon 48 Bad Berkaer. Weitere 58 Verträge gingen Menschen aus anderen Bundesländern ein, außerdem zwei aus dem Ausland.

Für die Stadt Bad Berka machte sich diese Nachfrage in barer Münze bezahlt. Anfangs hatte sie aus dem Bestattungswald jährliche Einnahmen zwischen 7000 und 10.000 Euro prognostiziert. Tatsächlich flossen der Stadt sowohl 2018 als auch 2019 aus dem Bestattungswald jeweils mehr als 22.000 Euro zu.

Die Friedwald GmbH als Dienstleister der Stadt plant nun dennoch, die Nutzungsordnung für Bad Berkas Bestattungswald zu ändern. Das Konzept solle einfacher werden, die Produktpalette weniger umfangreich. Bis dato besteht die Auswahl zwischen Gemeinschafts-, Einzel-, Partner- Familien- und Freundschaftsbäumen. Künftig sollen nur noch Bäume und Plätze angeboten werden. Der Erwerb eines Baumes lässt dem Käufer die Freiheit zu entscheiden, wer dort beigesetzt wird. Bei der Reservierung eines Platzes kann man zwar auch einen konkreten Baum auswählen, hat aber keinen Einfluss darauf, an wen die verbleibenden Plätze vergeben werden.

Die bisherige Nutzungsordnung sieht vor, dass Bäume sowie Plätze für die gesamte Betriebszeit des Bestattungswaldes erworben werden. Und das sind 99 Jahre von der Eröffnung 2018 an. Diese Regelung gilt künftig nur noch für Bäume. Der Erwerb eines Platzes beschränkt sich dann auf die in Bad Berka geltende Mindestruhezeit für Urnen, also 20 Jahre. Danach kann der Platz neu vergeben werden. Und schließlich will die Friedwald GmbH auch die maximale Zahl der Urnen erhöhen, die an einem Baum beigesetzt werden dürfen – aber nur in den Fällen, in denen es die Baumgröße erlaube. Bisher ist diese Zahl auf zehn begrenzt.

Auch die Entgeltordnung soll modifiziert werden. Der Basispreis sowie der Preis für einen Platz bleiben unberührt. Lediglich der Preis für den Baum-Erwerb wurde neu kalkuliert. In den günstigsten Kategorien verringert sich der Preis, in den teureren erhöht er sich etwas.

Ob die Änderungen für den Bestattungswald greifen, haben am Montag, 16. März, Bad Berkas Stadträte zu entscheiden. Das Gremium tagt ab 19 Uhr diesmal im Dorfgemeinschaftshaus des Ortsteils Gutendorf.