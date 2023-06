Diese Aufnahme entstand im September 2022 bei der Deutschen Meisterschaft in Apolda und zeigt Daniela Vollmer vom Bodensee mit ihrem Wolfsspitz.

Beste Hund-Mensch-Teams treten bei Meisterschaft im Turnierhund-Sport bei Weimar an

Weimar/Ulla. Weimarer Hundesportverein richtet Landes-Wettbewerb am kommenden Wochenende in Ulla aus. Darauf können sich die Besucher freuen:

Auf der Festwiese in Ulla richtet der Hundesportverein (HSV) „Am Carolinenweg“ Weimar am Wochenende die Landesmeisterschaft im Turnierhund-Sport aus. Besucher sind bei freiem Eintritt ausdrücklich willkommen, um die spannenden und actiongeladenen Wettkämpfe der athletischen Mensch-Hund-Teams zu beobachten und sie nach Herzenslust kräftig anzufeuern. In verschiedenen Disziplinen gibt es dabei Einzel- wie auch Mannschaftswertungen, teilte der Verein mit.

Nach der Eröffnung am Samstag, dem 10. Juni, um 8 Uhr gibt es ab 8.30 Uhr zunächst Gehorsamsvorführungen. Ab 14 Uhr schließen sich Hindernislauf-Disziplinen an. Der Tag klingt bei einem Sportlerabend im Festzelt ab 19 Uhr aus.

Geländeläufe über die Strecken 5000 Meter, 2000 Meter und 1000 Meter eröffnen am Sonntag, dem 11. Juni, um 8 Uhr den zweiten Wettkampftag der Thüringer Landesmeisterschaft. Danach findet ab etwa 11.30 Uhr der Staffel-Hindernislauf statt, teilte der HSV weiter mit. Nach dem Mittag samt Tombola (Lose vor Ort, keine Nieten) ab 12.30 Uhr ist der Shorty vorgesehen, also der Kurzbahn-Hindernislauf.

Gerade die Hindernisläufe seien besonders sehenswert, so der Tipp. Die besten Mensch-Hunde-Teams werden am Ende bei der Siegerehrung ausgezeichnet. Diese ist ab 14.30 Uhr vorgesehen.