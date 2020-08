Bestimmungsbücher fünf Tage lang im Mittelpunkt

Leutenthal. Im Scheunenmuseum von Erika und Oswald Malarski in Leutenthal beginnt am Samstag die diesjährige Sonderausstellung

Fünf Tage dauert die Sonderausstellung im Leutenthaler Scheunenmuseum (Im Dorfe 53): „Fach- und Bestimmungsbücher über Schmetterlinge, Käfer und andere Insekten ab dem 19. bis 21. Jahrhundert“ haben die Hofbesitzer Erika und Oswald Malarski in diesem Jahr als Thema ausgewählt. Zu sehen ist sie von Samstag, 22. August, bis Mittwoch, 26. August, jeweils von 13 bis 18 Uhr.

Das Thema ist naheliegend: Oswald Malarski, geboren in Siebenbürgen und aufgewachsen in Österreich, sammelt seit seiner Kindheit Schmetterlings- und Käfer-Präparate. 3000 davon stellt er in seinem Scheunenmuseum aus und geht bis heute regelmäßig auf Exkursionen, um nach seltenen Arten Ausschau zu halten.

Aber auch darüber hinaus ist das Scheunenmuseum eine Fundgrube, in der sich Nostalgiker stundenlang verlieren können: Alltagsgegenstände aus DDR-Zeiten, technische Kuriositäten, Fossilien, Mineralien, eine Sammlung Tabakspfeifen, historische Dokumente – all das gibt es zu sehen, bei Führungen zudem garniert mit Anekdoten aus Malarskis reichem Erinnerungsschatz.

Der Eintritt ist wie immer frei, im Hof bieten die Malarskis gratis Kaffee und Tee an. Im Museum selbst gelten in diesem Jahr Corona-Regeln: Mund-Nasen-Schutz und anderthalb Meter Mindestabstand sind Pflicht.