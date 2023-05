Wort zum Sonntag: Beten wirkt

Dorothea Knetsch ist Pfarrerin und Klinikseelsorgerin in Weimar und glaubt daran, dass Beten wirkt.

Laut einer Umfrage der Internetplattformen „statista“ und „yougov“ von 2021 bezeichnen sich etwa 38 Prozent der Deutschen als gläubig. Gefragt wurden die Menschen auch, wie häufig und wofür sie beten. Dass gläubige Menschen beten, überrascht wenig. Interessanter ist, dass auch von den 62 Prozent der Befragten, die nach eigenen Angaben nicht gläubig sind, einige schon gebetet haben: etwa 27 Prozent. Beten ist Kontaktaufnahme mit Gott. Wie ist das bei Ihnen? Beten Sie? Wenn ja, wie häufig? Jeden Abend vor dem Schlafen oder den Mahlzeiten? Oder wenn Sie in einer Notlage sind? Menschen beten aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal fühlen sie keine Bindung zu Gott und beten dennoch. Es hilft zu beten. Ich erfahre im Gespräch mit anderen, dass viele beten. Auch wenn es mal nur ein Stoßgebet ist. Manche „beten mit den Füßen“ indem sie pilgern, denn auch das ist eine Art, mit Gott in Kontakt zu treten.

Als ich vor ein paar Jahren ziemlich krank war, erzählte mir ein Kollege von einem Zettel auf dem Altar der Klinik, mit der Bitte an Gott, dass „Frau Knetsch bald wieder gesund wird“. Das hat mich sehr berührt: Da ist jemand, der hat für mich zu Gott gebetet, mein Anliegen vor Gott gebracht. Mich hat das unglaublich dankbar gemacht.

Gebete sind sicher keine Zauberformeln für sofortige Wunscherfüllung. Dann würden noch mehr Menschen beten. Aber sie haben offensichtlich eine Wirkung, sonst würden weniger Menschen beten. Ich weiß nicht, wie Sie in Kontakt mit Gott treten: im Gebet, in Dank, in Hoffnung, in Wut oder Trauer. Ob in Worten beim Singen, Malen oder Pilgern. Entscheidend ist, dass Sie Ihr Anliegen vor Gott bringen. Der Psalmbeter des 66. Psalms war gewiss, dass seine Gebete erhört werden: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.“ Psalm 66,20