Betrüger erbeuten EC-Karten mit Münz-Trick - Anwohner stellt selbst gebastelte Verkehrsschilder auf

Weimar Die Meldungen der Polizei aus dem Bericht für Weimar.

Durch Trick EC-Karte entwendet

Am Freitag wurde ein 77-Jähriger Opfer eines Diebstahls im Weimarer Atrium. Hier war er laut Polizei gerade dabei seinen Einkauf zu bezahlen und nutze seine EC-Karte am dafür vorgesehen Terminal. Währenddessen wurde er durch eine andere Person angerempelt und es fielen Münzen zu Boden, die angeblich dem älteren Herren gehörten.

Nach dem Einsammeln der Münzen übergab der Fremde diese dem 77-Jährigen. Nach verstauen des Einkaufes ging der Mann weiter Richtung Parkhaus. Hier wurde er von einer weiteren Person angesprochen und nach Wechselgeld befragt. Der Herr schaute in seine Geldbörse wobei ihm die männliche Person sehr nah kam und direkt auf Münzen zeigte, die er benötigte. Er wechselte wie gewünscht und begab sich weiter ins Parkhaus.

Hier musste er jedoch beim Bezahlen des Parkscheins feststellen, dass ihm die EC-Karte fehlt. Da sich die Karte auch nicht mehr im Terminal des Einkaufsmarktes befand, muss davon ausgegangen werden, dass ihm diese schon im Markt oder bei der späteren Wechselaktion entwendet wurde.

Selbst gebastelte Verkehrsschilder

Am Samstagabend erhielt die Polizei Weimar den Hinweis, dass in der Eckermannstraße in Weimar selbst gebastelte Halteverbotsschilder aufgestellt wurden. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass nicht nur die Schilder mit Hinweis "Bitte am 22.11.2021 Frei Lassen bis zur Einfahrt Tiefgarage" aufgestellt waren, sondern zusätzlich eine großzügige Markierung einer Parkfläche mit Kreidespray auf der Straße aufgebracht wurde, so die Polizei. Da sich der 62-Jährige Anwohner im Vorfeld nicht die nötige verkehrsrechtliche Anordnung über die Stadt Weimar besorgt hatte, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Amtsanmaßung.

Verkehrsunfall

Am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr ereignete sich laut Polizei ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 7 zwischen Abzweig Gewerbegebiet U.N.O. und Ulla. Hier kam ein 23-Jähriger Fordfahrer auf dem Weg nach Weimar aus noch ungeklärter Ursache nach rechts auf den Seitenstreifen, verlor anschließend die Kontrolle und kam nach Durchfahren des Grabens auf dem Feld zum Stehen. Glücklicherweise trug nur einer der beiden Beifahrer eine leichte Verletzung davon, jedoch ist auf Grund massiver Schäden am Fahrzeug von einem Totalschaden auszugehen.

Trunkenheitsfahrt

Am Freitag gegen Mitternacht wurde ein 26-Jähriger Golffahrer einer Verkehrskontrolle in Weimar unterzogen. Hierbei erreichte er bei einer Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,54 Promille. Diese führte im Anschluss zu einer Blutentnahme im Klinikum und der Sicherstellung des Führerscheins. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und er darf vorerst kein Kraftfahrzeug mehr führen, so die Polizei.

