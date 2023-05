Betrunkener Mann randaliert in Parkhaus, Transporter fährt Schlangenlinien - Die Polizeimeldungen aus Weimar

Ein Mann randalierte am Sonntag in einem Parkhaus in Weimar. Er war betrunken (Symbolbild).

Weimar. Ein 33-Jähriger hat am Sonntagabend in einem Parkhaus randaliert und eine Frau angegriffen. Das und weitere Polizeimeldungen aus Weimar.

Ein 33-Jähriger hat am Sonntagabend in einem Parkhaus in der Gerhard-Hauptmann-Straße in Weimar randaliert. Laut Polizei hantierte der Mann dort mit einer Mülltonne und beschädigte absichtlich ein Auto. Als die Fahrerin des Wagens ausstieg, habe der Mann ihr mit der Faust auf das Kinn geschlagen. Ein Mann, der ihr zur Hilfe eilte, sei mit der Mülltonne bedroht worden.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 33-Jährigen einen Wert von 2,23 Promille. Am Auto sei ein Sachschaden von 500 Euro entstanden. Der Mann erhielt Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Bedrohung, so die Polizei.

61-Jähriger fährt in Schlagenlinien durch die Stadt

Straßenteilnehmer haben am Sonntag gegen 17.10 Uhr die Polizei über einen Transporter informiert, der in Schlangenlinien von Legefeld in Richtung Weimar unterwegs war. Laut Polizei ignorierte der Fahrer in der Ortslage Gelmeroda das rote Lichtsignal einer Ampel und fuhr auf der Straßenmitte durch das gesamte Stadtgebiet. Entgegenkommende Autofahrer haben ausweichen müssen. Auf der Fahrstrecke habe der Mann weitere rote Ampeln passiert. In der Ettersburger Straße sei er fast mit einer Radfahrerin kollidiert.

Ein Zeuge sei dem Transporter gefolgt und habe Kontakt zur Polizei gehalten. Diese habe den Fahrer gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,06 Promille. Er wurde zur Blutentnahme ins Klinikum gefahren, so die Polizei. Der Führersschein des 61-jährigen sei beschlagnahmt worden.

Radfahrer überschlägt sich

Ein Fahrradfahrer ist am Sonntag gegen 11.10 Uhr im Bereich Buchenwald gestürzt. Laut Polizei fuhr der 53-Jährige vom Parkplatz Glockenturm kommend in Richtung Obelisk. Dabei habe er ein Mobiltelefon in der Hand gehabt. Als der Mann die Vorderradbremse betätigte, blockierte das Rad. Der Fahrer habe sich überschlagen und sei mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufgekommen. Er wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht.

Wildunfall bei Nauendorf

Ein Autofahrer ist am Dienstag gegen 4.50 Uhr auf der Landesstraße von Hohenfelden in Richtung Nauendorf gefahren. Laut Polizei überquerte ungefähr 300 Meter vor dem Abzweig Nauendorf überquerte ein Reh die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung sei das Tier vom Auto erfasst und am Fahrbahnrand verendet. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, wie die Polizei mitteilte.

Unbekannte stehlen Motorrad aus offener Garage

Unbekannte haben sich zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 11 Uhr, Zugang zu einem umzäunten Gelände in der Prellerstraße verschafft. Laut Polizei öffneten sie eine nicht verschlossene Garage und stahlen ein Krad Aprilia RSV 1000 mit dem Kennzeichen WE-EA 96. An dem Fahrzeug haben die Originalschlüssel gesteckt. Der Wert des Motorrades belaufe sich auf rund 3500 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.