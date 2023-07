Bewahren wir uns die Wein-Kultur

Dirk Lorenz-Bauer über Wissen, Winzerleben und Wertschätzung

Legte man internistische Gesichtspunkte an, müsste man sich um den Berufsstand der Winzer möglicherweise sorgen. Denn der regelmäßige Verzehr von Weinen gehört ja gleichsam zu deren Berufsbild. Wie es um die Leber des einen oder anderen Winzers bestellt ist, lässt sich hier nicht beurteilen. Die meisten dieser sympathischen Fachleute begegnen einem ja ohnehin scheinbar putzmunter, sonnengegerbt, sehnig und meist als Gemütsmenschen.

Eben das macht Gespräche mit ihnen so angenehm. In der Ruhe liegt sowohl bei der Arbeit im Weinberg als auch im Keller die Kraft. Zudem handelt es sich beim Wein um ein Naturprodukt mit entsprechender Empfindlichkeit, was Sorgsamkeit unabdingbar macht. Anders gesagt: Wein ist nix für Hektiker.

Wer Wein trinkt, hat Zeit. Oder nimmt sie sich. Zum Saufen taugt er nicht. Wein ist Kultur. Diese zu schätzen, sollten wir nicht aufgeben. – Und damit auch nicht das Wissen um natürliche Vorgänge, ums Zusammenspiel von Witterung, Boden und Biochemie. Reden wir also mit den hiesigen Winzern. Wertschätzen wir ihr Tun. – Denn sie bescheren uns Hochgenuss.

Mehr zum Thema: Optimierte Besonnung für Zuckerfabrik in Weinblättern