Bewegung im Wechselkurs

Jens Lehnert über Inflation im eigenen Portemonnaie

Als meine Tochter auf dem Weg in den Kindergarten einen Kaugummi-Automaten entdeckte, wollte sie natürlich wissen, wie er funktioniert. Ich erklärte ihr, dass man dafür ein 50-Cent-Stück braucht, holte ein solches aus meinem Portemonnaie, steckte es in den Münzschlitz und drehte den Hebel. Es klickerte, und meine Kleine fingerte glücklich die Kugel aus dem Gerät. Fortan forderte sie mich an jedem Kaugummi-Automaten zur Herausgabe meines Portemonnaies auf,um selbst nach 50-Cent-Stücken zu suchen.

Beim Besuch diverser Freibäder stieß Töchterchen auf Automaten, die gegen den Einwurf eines Euros Klebehände oder Flummis ausspuckten. Folgerichtig forderte sie die Börse nun ein, um nach solchen Geldstücken zu kramen. Dann kreuzten Automaten mit Spielzeug in Kugeln ihren Weg. Damit war das Zwei-Euro-Stück die gängige Währung aus Papas Portemonnaie.

Als wir am Samstag das Brunnenfest in Bad Berka besuchten, gab es für Kinder etliche Attraktionen zu entdecken. Preis pro Erlebnis: fünf Euro. Dreimal dürfen Sie raten, wonach meine Kleine, als sie den Zusammenhang erkannte, nun im Portemonnaie suchte. Frisch in der Scheinzeit angelangt, erwarte ich irgendwann die Frage, was man in einen Automaten stecken muss, um ein Sport-Cabrio oder eine Loft-Wohnung zu bekommen.