Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bewerbung um Benefix-Erlös bis Ende April

Weimar. Der Rotary Club Weimar hält aktuell an seiner Planung fest, am 9. September den nächsten Benefixlauf zugunsten eines Sozialprojektes zu starten. Allerdings hat er die Frist verlängert, bis zu der sich potenzielle Empfänger des Geldes bewerben können. Die wäre eigentlich am 31. März ausgelaufen. Nunmehr aber sind Bewerbungen bis zum 30. April möglich.•„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

"Die Corona-Pandemie stellt viele Vereine, soziale Träger und Hilfsorganisationen vor völlig neue Herausforderungen. Mit dem Festhalten am Termin des Benefixlaufs 2020 möchten wir ein Signal senden, dass wir alle davon ausgehen, dass wir uns irgendwann wieder den Projekten zuwenden können, die uns vor dem Auftauchen von Corona wichtig waren", teilte Frank Simon-Ritz im Namen des Serviceclubs mit. "Soziale Not und Hilfebedarf gibt es aktuell und zukünftig mehr denn je", fügte er hinzu. Die Bewerbung ist nur online möglich. red www.benefixlauf.de