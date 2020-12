Bewohner löscht Brand in Weimar

Nur noch wenig zu tun hatte die Weimarer Feuerwehr bei einem Brand in einem Wohnhaus an der Max-Reger-Straße. Ein Bewohner hatte das Feuerwehr bereits gelöscht

Weimar Ursache für Feuer in Weimar war wahrscheinlich ein technischer Defekt an einer Klimaanlage

Weimar. In der Nacht zum Montag kam es in der Weimarer Max-Reger-Straße zu einem Brand in einem Wohnhaus. Wie sich herausstellte, hatte ein elektrisches Gerät in einer Werkstatt unterm Dach den Brand ausgelöst. Nach Polizeiangaben konnte ein Bewohner den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Durch das beherzte Eingreifen wurde größerer Schaden vermieden, betonte die Polizei Weimar. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Sichtungen wird von einem technischen Defekt an der betroffenen Klimaanlage ausgegangen. piw/red