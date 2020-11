Bewohner nehmen „Langen Jakob“ in Weimar wieder in Besitz

Der „Lange Jakob“ ist wieder bewohnt: Am Montagvormittag startete der Einzug der ersten Studierenden in das Wohnheim am Jakobsplan, das wegen umfassender Sanierungsarbeiten seit Frühjahr 2018 nicht nutzbar war. Die 172 Einzel-Appartements und je 22 Zweier- und Sechser-Wohngemeinschaften sowie drei behindertengerechte Wohnungen im Erdgeschoss sind schon seit einigen Tagen bezugsfertig, allerdings zogen sich die Arbeiten im neu gebauten Verbindungsteil zwischen den beiden Wohntürmen länger hin als erwartet. Am Freitag schließlich gab die Stadtverwaltung das Wohnheim zur Nutzung frei.

Alina Landwehr mit Vater Peter bei der Erstbesichtigung ihres neuen Zimmers. Foto: Michael Grübner

Ursprünglich sollte der Komplex am Jakobsplan schon zu Semesterstart Anfang Oktober wieder bewohnbar sein. Das Studierendenwerk musste improvisieren und brachte die künftigen Nutzer, die schon Zusagen für Mietverträge hatten, in Übergangsquartieren unter. Einige kümmerten sich auch selbst: „Ich hatte mir einen Platz in einem Hostel gesucht“, erzählt die 18-jährige Alina Landwehr aus Würzburg, Erstsemester Architektur an der Bauhaus-Universität. Sie war am Montag angenehm überrascht vom hochwertig anmutenden Standard ihres künftigen Appartements. Joel Taudien (20, gleiches Semester und Studiengang) aus Karlsruhe hatte die Hoffnung, noch einen Platz im „Langen Jakob“ zu bekommen, schon aufgegeben, und sich ein Zimmer in Apolda genommen. „Aber wenn du auf Arbeitsräume und Materialien angewiesen bist, die vielleicht nur spätabends frei sind, und dann fährt keine Bahn mehr, ist das einfach zu weit weg.“ Für ihn war die Zusage für den Wohnheimplatz somit eine positive Überraschung, und Vater Jürgen war zum Umzug eigens angereist.

Joel Taudien mit Vater Jürgen bei der Erstbesichtigung seines neuen Zimmers. Foto: Michael Grübner

Joel lebt seit dieser Woche in einer der Zweier-WGs, die allerdings nur die Küche gemeinsam nutzen – eine Sanitärzelle hat jedes Zimmer separat. Einzige böse Überraschung zum Einzug blieb ein technisches Manko: Das WLAN funktionierte am Montag noch nicht. Und das angesichts eines Semesters, das zwar so viele Präsenzveranstaltungen wie möglich plant, aber eben auch einen hohen Anteil an digitalen Angeboten. Die meistgestellte Frage, wann die Technik funktioniert, konnten die unter Hochdruck arbeitenden Männer des Hausverwalter-Teams nicht sicher beantworten: „Die Halterungen an den Decken in den Fluren sind schon da, normalerweise sollte es nicht mehr länger als ein bis zwei Tage dauern“, lautete ihre Auskunft.

Fertig ist der „Lange Jakob“ noch nicht: Es sind noch viele nackte Betonwände zu malern, auch der Außenbereich ist noch Baustelle. Die Arbeiten werden sich, so das Studierendenwerk, noch bis zum Jahresende hinziehen, ebenso lange soll es dauern, bis alle Appartements bezogen sind. Die offizielle Einweihung dürfte somit erst Anfang 2021 erfolgen. Mit aktuell rund 180 geschlossenen Mietverträgen hat das Haus noch freie Kapazitäten.