Beziehungsstreit eskalierte - Verkehrskontrollen vor Schulen - Motorrad-Diebe

Verkehrskontrollen zum Schuljahres-Beginn

In den kommenden zwei Wochen werden vor Schulen in Weimar und im Weimarer Land vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt, kündigte die Polizei an. Ziel sei es, den Schulweg vor allem für die ‘Kleinen' sicher zu gestalten. Die Beamten stehen laut Mitteilung mit Tipps und Hinweisen für alle bereit. Allerdings wird auch Fehlverhalten sanktioniert, wenn das nötig ist. Neben Geschwindigkeitskontrollen wird geschaut, ob Eltern und Kinder ordnungsgemäß im Auto unterwegs sind und das Auto ordentlich abgestellt wird, damit die Straße von jedem sicher überquert werden kann. Aber auch auf die, die zu Fuß zur Schule unterwegs sind, wird ein Auge geworfen. Nur wenn sich alle an die Regeln halten und gegenseitige Rücksicht walten lassen, kommen alle Kinder unversehrt an, erklärt die Polizei. Die Polizei appelliert vor allem an Autofahrer, die Augen offen zu halten und Rücksicht zu nehmen.

Beziehungsstreit eskalierte

Die frische Trennung voneinander warf bei einem Ex-Paar wohl noch unüberwindliche Diskrepanzen auf. Ein 49-Jähriger geriet mit seiner 50-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin in Streit. Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass sie ihm einen Stoß versetzte. Der Mann ließ dies nicht auf sich sitzen und schlug die Frau ins Gesicht. Die Polizisten trennten die Streithähne. Der Mann wurde der Örtlichkeit verwiesen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung war aber vorerst nicht nötig. Gegen beide wurde von Amts wegen Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Hausfriedensbruch

Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs nahmen Polizisten am Sonntag in der Weimarer Nordvorstadt auf. Drei Personen hielten sich gemeinsam in einer Wohnung auf. Gegen Nachmittag forderten die beiden Wohnungsinhaber (42, 50) ihren Gast auf zu gehen. Dieser ignorierte diese Aufforderung und blieb. Erst Polizisten konnten den Mann (33) zum Gehen bewegen.

Selbstgebautes Motorrad gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten im Laufe des Wochenendes ein Motorrad von einem Grundstück in Holzdorf. Durch ein Hoftor gelangten der oder die Täter auf das Grundstück, von wo aus sie mit dem selbst zusammen gebauten Cross-Motorrad vom Grundstück fuhren. Um auf der Straße nicht übermäßig aufzufallen nahmen sie auch gleich Helm und Handschuhe mit.

