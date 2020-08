Weimar. In ihrem neuen Album „Rise“ geht es um Selbstentfaltung: Titel daraus stellt Bianca Aristia bei ihrem Konzert im Kulturhof des Mon Ami vor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bianca Aristia gibt Konzert

Bianca Aristia und Band sind am Samstag, 8. August, 20 Uhr, im Kulturhof des Mon Ami zu Gast. Gehüllt in ein Gewand von modernem R&B/Pop mit einer Prise Hip Hop und dem Sound von Retro Synthesizern erzählt die Singer/Songwriterin aus Leipzig Geschichten von Liebe, Trennung und neuen Wegen, aber vor allem der Erkenntnis, wie wichtig es ist, seinen Wünschen und Träumen zu folgen. Veranstalter ist das Mon Ami, Karten gibt es an der Abendkasse.