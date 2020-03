Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Biber nagt sich durchs Ilmufer

Seine Spuren wurden schon an mehreren Stellen entlang des Ilm-Laufes in Weimar und im Weimarer Land gesichtet – bei Zottelstedt ebenso wie nahe Ehringsdorf, Hetschburg und weiter nach Süden zu. An der Ilm bei Kranichfeld ist inzwischen ebenso unverkennbar, dass ein Biber hier sein Revier gefunden hat. Die Nagespuren des geschützten Tieres reichen bis hin zu komplett gefällten Bäumen am Ufer. Seit etwa zwei Jahren haben sich an der Ilm wieder Biber angesiedelt, die offenbar von der Saale her kamen. Ihre Spuren ziehen sich flussaufwärts bis nach Stadtilm.