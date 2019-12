Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bibliothek drapiert Fundstücke zu weihnachtlicher Skulptur

Mit einer pfiffigen Ideen hofft die Bibliothek der Bauhaus-Universität, dort entdeckte Fundsachen wieder an den Mann oder die Frau bringen zu können. 66 USB-Sticks, 3 Regenschirme, 4 Kleidungsstücke, 4 PC-Mäuse, 7 Kabel und 6 Trinkflaschen sind im vergangenen Monat in der Bibliothek gestrandet. Tendenz steigend.

In ihrem Newsletter appelliert die Uni-Bibliothek an das grüne Gewissen der Verlierer, Dort heißt es: Verloren, vergessen, aus den Augen – aus dem Sinn. Dabei hat laut aktueller Umfragen nahezu 90 % der Bevölkerung schon einmal etwas über den Begriff „Nachhaltigkeit“ gehört und tendiert dazu, Lebensweisen zu etablieren, die unabhängig vom Wirtschaftswachstum funktionieren: Strom sparen, Bio-Produkte kaufen, lieber mit dem Fahrrad als mit dem Flugzeug fortbewegen. CO 2 -Emissionen sollen auf diese Weise vermieden, fossile Brennstoffe abgelehnt und das Klima geschützt werden. Ethisch zu konsumieren, gilt als trendy: ökologisch, sozial und nachhaltig. Grandios und alles paletti. Auch nach Feststellung der im 2-jährigen Rhythmus herausgegebenen Umweltbewusstseinsstudie der Bundesregierung geht es voran.

Doch was sei, fragt die Uni-Bibliothek mit den Dingen des täglichen Bedarfs, die in den Sequenzen vermehrter Unaufmerksamkeit liegenbleiben und die – vielleicht anders als Smartphones, Autoschlüssel und Portemonnaies – wohl vermisst, aber nicht gesucht und letztlich entsorgt werden? Immerhin verliere jede Person in Deutschland 1,25 Gegenstände pro Jahr. Das ist doch eigentlich nicht viel, was soll also die ganze Aufregung? Schnittiges Gegenargument: USB-Sticks, Regenschirme, Kleidungsstücke, PC-Mäuse, Kabel und Trinkflaschen seien unser aller Ressourcen.

Als Anreiz darüber nachzudenken, ob Bibliotheksnutzer dort etwas verloren haben könnten, sich aber nicht darum gekümmert haben, steht in der Einrichtung in der Steubenstraße eine Weihnachtsskulptur: Dazu haben Mitarbeiter die Fundstücke der vergangenen Monate mit dicken roten Schleifen samt einer schriftlichen Erklärung zur pfiffigen Idee als Geschenke verpackt und in einer Vitrine ausgestellt. „Alle, die etwas bei uns liegen gelassen haben, laden wir ein, sich ihr Päckchen abzuholen, so dass sie noch lange daran Freude haben.“