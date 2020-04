Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bibliotheken warten meist noch

Weimar. Frühestens am Mittwoch, dem 22. April, wird die Ausleihe in der Anna-Amalia-Bibliothek wieder möglich sein. Das will die Klassik-Stiftung ihrem Stiftungsrat vorschlagen, der am Dienstag tagt. Dabei geht es auch um die schrittweise Wiedereröffnung der Museen.

Für die Stadtbibliothek steht das Datum der Wiedereröffnung, die laut neuester Landesverordnung theoretisch bereits am 20. April möglich gewesen wäre, noch nicht fest. Laut Stadt fehle noch ein Hygienekonzept. Die Uni-Bibliothek nimmt derweil wie angekündigt ab Dienstag, 21. April, eingeschränkt den Betrieb für Uni-Angehörige wieder auf.