Bienen bedroht: Tierseuche im Weimarer Land eingeschleppt

Wegen eines bestätigten Falls der Amerikanischen Faulbrut der Honigbiene (AFB) bei einem Volk in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße im Weimarer Land bittet das hiesige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt um Mithilfe der Bevölkerung, aber auch um die Selbstanzeige von Imkern, die ihre Völker noch nicht beim Amt gemeldet haben.

Am 1. Oktober war bei einem Bienenvolk die hochinfektiöse Tierseuche AFB in der Landgemeinde nachgewiesen worden. Die Faulbrut wird durch das Bakterium Paenibacillus larvae hervorgerufen. Über die Sporen, die der Erreger bildet, werde die Krankheit weiterverbreitet, erklärt Kreistierarzt Stefan Kleinhans.

Witterung erschwert Ausbreitung der Tierseuche im Weimarer Land

Das Gute sei, dass wegen der niedrigen Temperaturen die Bienen gerade nicht flögen, was die Verbreitung der Seuche aktuell erschwere. Hitze und Kälte wiederum sei für die Sporen jedoch kein Problem. Diese könnten auch nach dem Durchlauf vieler Jahreszeiten noch zu einem erneuten Ausbruch führen.

Üblicherweise stecke sich ein Bienenvolk immer dann an, wenn es oder Teile in Räuberei verfallen und Honig aus anderen Stöcken stehlen. Die Gefahr einer Infektion folgt dabei aber erst, wenn die Larven gefüttert werden, da Individuen, die älter als fünf Tage sind, nicht erkranken können.

Ist eine Larve jünger als eine Stunde, genüge eine einzige Spore in dem Futter, das die Ammenbienen reichen, erklärt Stefan Kleinhans. Hat die Larve ein Alter von etwa vier Tagen überschritten, seien schon zehn Millionen Sporen nötig.

Die Krankheit breche dadurch aus, dass die Spore im Darm der Larve auskeime und zu einem aktiven und vermehrungsfähigen Bakterium werde. Die Larve werde im Anschluss zersetzt und in eine zähflüssige hochinfektiöse braune Masse umgewandelt. Schaffen es die Arbeitsbienen nicht, diesen Brei zu entfernen, bilde sich ein schwarzer Schorf. Ein Gramm dieser Substanz enthalte dann etwa eine Milliarde Sporen, so der Kreistierarzt.

Imker müssen allen Anforderungen des Bienenrechtes nachkommen

Stelle der Imker eine solche Veränderung fest, müsse er das Veterinäramt informieren. Werde dabei die Faulbrut nachgewiesen, gebe es zwei Möglichkeiten. Entweder werde das Volk vernichtet - was ein schwerer Schlag für den Imker sei - oder es werde von den Waben getrennt und gewissermaßen weggesperrt, so Hobby-Imker Max Reschke. Der so genannte Kunstschwarm werde dann mehrere Tage sich selbst überlassen, wobei die Bienen ihren Körper vollständig putzen und die Sporen so nicht mehr durch den Stock getragen werden können. In jedem Fall müsse die Beute, also die Behausung der Bienen, komplett gereinigt werden, damit das alte Volk zurückkehren oder ein neues einziehen könne. Sonst drohe erneute Ansteckung mit AFB.

Damit Neuansteckungen spätestens mit dem Beginn der Flugzeit verhindert werden können, bittet das Veterinäramt alle Berufs- und Hobby-Imker, ihr Volk oder ihre Völker vorschriftsgemäß bei der Behörde zu melden. Bis zum 31. Dezember dieses Jahres gebe es eine Schonfrist, erklärt Stefan Kleinhans. Das Versäumnis werde nur mit einer mündlichen Verwarnung abgegolten. Momentan seien 246 Imker oder Bienenhaltungen im Weimarer Land registriert.

Honiggefäße sollten nur ausgespült in Müll oder Container geworfen werden

Auch an die Bevölkerung appelliert der Kreistierarzt. So können Faulbrut-Sporen auch in industriellem Honig enthalten sein. Werden Gläser weggeworfen und vorher nicht ausgespült, könnten Bienen sich so mit dem Erreger infizieren.

„Jeder kann dazu beitragen, dass wir diese Insekten gesund halten. Sie sind wichtig für die Lebensmittelgewinnung und die Bestäubung von Nutzpflanzen“, macht Kleinhans deutlich.

Das könnte Sie auch interessieren: