Bienenmarkt im Weimarer Bienenmuseum

Das Deutsche Bienenmuseum lädt diesen Sonnabend, 2. Juli, zum Bienenmarkt. Von 11 bis 17 Uhr gibt es Schauschleudern, Schauflechten von Bienenkörben, Basteln mit Naturmaterialien, Leckeres aus dem Lehmbackofen, Verkauf von Bienenbeuten und Markttreiben. Um 15 Uhr wird die Ausstellung „Naturimpressionen“ von Barbara Seidel eröffnet.

„Sport im Park“ diesmal an der Walkmühle

„Sport im Park“ geht kommenden Dienstag auf Wanderschaft. Das Ziel ist diesmal nicht der Weimarhallenpark, sondern die Calisthenics-Anlage des Kanu-und Gymnastikclubs an der Walkmühle. Wegen der großen Nachfrage nach solchen Anlagen musste der Verein die Nutzung der Anlage auf Vereinsmitglieder beschränken. Dienstag, 17 Uhr, steht sie jedermann offen.

Flohmarkt-Teilnehmer für das Ortsteilfest

Das Hundertjährige der Eingemeindung und weitere Jubiläen feiert Oberweimar-Ehringsdorf zwei Tage lang im Oktober. Neben etlichen Höhepunkten ist am 2. Oktober ein Flohmarkt geplant. Dafür werden Mitstreiter gesucht. Wer seinen Stand auf dem Ziegelgraben aufschlagen will, der kann sich per E-Mail unter vorsitz@siedlersfreud.de melden. Veranstalter sind der Heimatverein, die Feuerwehr und der Siedlerverein mit dem Ortsteilrat.

Küchenutensilien in Legefeld willkommen

Legefelds Jugendclub wird neu belebt. Dafür sucht der Ortsverein Back- und Küchenutensilien, die für die Freizeitgestaltung genutzt werden sollen. Willkommen sind beispielsweise Rührgeräte, Küchenmaschinen, Töpfe, Stabmixer, Pfannen, Kaffeemaschinen, tiefe Teller, Rührschüsseln, Backformen, Grill und ein ausziehbarer Tisch für etwa 8 Personen. Kontakt: das Telefon der Vereinsvorsitzenden (03643 909032).