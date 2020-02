Weimar. An seinem einstigen Wohnhaus in der Marienstraße 9 in Weimar erinnert seit 1962 eine Gedenktafel an den 1945 hingerichteten Widerstandskämpfer Theodor Neubauer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bildungspolitische Marksteine gesetzt und Schulreform initiiert

Theodor Neubauer (1890-1945) war ein promovierter Pädagoge und Reichstagsabgeordneter, der für gesellschaftliche Verbesserungen, eine Schulreform und gegen die Nazis wirkte. Der couragierte Antifaschist wurde vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und vor 75 Jahren hingerichtet. In der Nähe des Berliner Reichstages erinnert eine Gedenktafel an den ermordeten Reichstagsabgeordneten. In Brandenburg/Havel wird sein Name im Ehrenmal für die im Zuchthaus von Brandenburg-Görden hingerichteten Nazigegner erwähnt. In der DDR trugen zahlreiche Schulen, Straßen und auch die Pädagogische Hochschule in Erfurt seinen Namen. Diese Ehrungen wurden nach der Wende mehrheitlich zurückgenommen.

Theodor Neubauer war Lehrer am Königin-Luise-Gymnasium in Erfurt. Er bildete sich politisch weiter und entwickelte sich zum Kriegsgegner. Er erkannte, dass „die Schule keine pädagogische Provinz sein kann“ und eine fortschrittliche Schulreform nur im Zusammenhang mit einer gesellschaftlichen Erneuerung durchsetzbar ist. Er zog nach Ruhla und ging dort Ende 1920 mit dem linken Flügel der USPD zur KPD. Neubauer wurde im September 1921 in den Thüringer Landtag gewählt, war seit Oktober 1922 als Studienrat am Realgymnasium in Weimar tätig. Dann folgten der Einmarsch der Reichswehr in Thüringen, die Aufhebung seiner Immunität und die behördliche Verfolgung. Ab 1924 gehört Neubauer der KPD-Fraktion im Reichstag in Berlin an. Von 1929 an lebte er mit der bekannten Bauhausfotografin Lucia Moholy zusammen. Beide ergänzten sich in ihrer Auseinandersetzung mit den Nazis, bis Lucia Moholy nach deren Machtergreifung als Jüdin ins Ausland emigrierte. Neubauer wurde wenige Wochen später verhaftet. Nach schweren Misshandlungen im Zuchthaus Brandenburg wurde er in den Konzentrationslagern Lichtenburg und Buchenwald gefangengehalten. In beiden Konzentrationslagern gehörte er der Leitung der illegalen KPD-Lagerorganisation an.

Nach der Entlassung aus der Haft im September 1939 bezog Neubauer seinen Wohnsitz in Tabarz. Er baute zusammen mit Magnus Poser in der Region ein illegales Widerstandsnetz auf, organisierte Aktionen gegen die Nazis und den Krieg und unterhielt einen wachsenden Kontakt zu anderen illegalen Widerstandsgruppen in Leipzig und Berlin. Am 14. Juli 1944 wurde Neubauer verhaftet, am 8. Januar 1945 in Berlin vom Volksgerichtshof wegen „Vorbereitung zum Hochverrat und Feindbegünstigung“ zum Tode verurteilt und am 5. Februar 1945 im Zuchthaus Brandenburg-Görden enthauptet.

Die Sophienschule in Weimar, einige Zeit sein Arbeitsplatz als Lehrer, hieß in der DDR lange Dr.-Theodor-Neubauer-Oberschule. Nach der Wende wurde sie umbenannt. Dagegen besitzen die Weimarer Marienstraße 9, wo er bis 1928 wohnte, und das heutige Bad Tabarz Gedenktafeln.