Bildungsreise von Weimar nach Mailand

Weimar.

Eine Reise in die Kulturmetropole Mailand plant die Bauhaus Weiterbildungsakademie Weimar. Vom 11. bis 16. September 2022 geht es per Bus über Zwischenstopps in Dornbirn, Lugano und Ulm in die heimliche Hauptstadt Italiens. Neben dem Besuch der Altstadt und einer Führung in der „Scala“ steht auch die Entwicklung der zeitgenössischen Architektur Mailands im Fokus. Moderne Kunst steht beim Besuch der Fondazione Prada im Mittelpunkt. Zudem ist die Besichtigung des „Abendmahls“ von Leonardo da Vinci geplant. Schon 20 Jahre veranstaltet das Institut an der Bauhaus-Universität mehrtägige Bildungsreisen zu Kunst und Architektur. Ziele waren beispielsweise Paris, Bilbao, Berlin oder Worpswede.

Kontakt: Tel. 03643/58 42 39