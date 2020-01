Szenenbild von „WiLd!“ im jungen Theater Stellwerk mit Advaita Kästner in der Rolle des Billy. Das Stück kommt auf Einladung auch an Schulen.

Weimar. Nach der Premiere besucht das Stellwerk mit dem Stück „WiLd!“ auf Einladung Schulen in der Region.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Billy und die Bienen im Klassenzimmer

Seine Premiere hat am Stellwerk in Weimar das Theaterstück „WiLd!“ von Evan Placey erlebt. Advaita Kästner verkörpert in der Regie von Regine Heintze den Jungen Billy. Mit seiner Unruhe erfüllt die Erwartungen seines Umfeldes einfach nicht. Als bei ihm ADHS diagnostiziert wird, sind die Erwachsenen überfordert. Er aber sucht Anerkennung – vor allem von seinem Vater, einem Imker. Weil der Vater weg ist, kümmert sich Billy besonders gut um die Bienen.

Mit seinem ersten Klassenzimmerstück – voller Tempo und Witz – besucht das Stellwerk ab Februar Klassen beziehungsweise Schulgruppen. Kontakt unter theaterpaedagogik@stellwerk-weimar.de.